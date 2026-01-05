- 成長
トレード:
3
利益トレード:
3 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
4.22 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
9.52 EUR (1 110 pips)
総損失:
-0.04 EUR
最大連続の勝ち:
3 (9.52 EUR)
最大連続利益:
9.52 EUR (3)
シャープレシオ:
3.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.89%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
474.00
長いトレード:
3 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
238.00
期待されたペイオフ:
3.17 EUR
平均利益:
3.17 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 EUR
最大の:
0.02 EUR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
1.11% (5.66 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XBRUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XBRUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XBRUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Mainly Oil and USD/JPY are traded here, with a preference for long positions.
