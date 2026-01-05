- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
8 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
4.43 EUR
Peor transacción:
0.00 EUR
Beneficio Bruto:
24.93 EUR (3 102 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.04 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (24.93 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
24.93 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
3.47
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.11%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
1244.50
Transacciones Largas:
8 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
623.25
Beneficio Esperado:
3.12 EUR
Beneficio medio:
3.12 EUR
Pérdidas medias:
0.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 EUR (0)
Crecimiento al mes:
4.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 EUR
Máxima:
0.02 EUR (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.02 EUR)
De fondos:
3.45% (17.72 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XBRUSD
|7
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XBRUSD
|25
|USDJPY
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XBRUSD
|2.5K
|USDJPY
|599
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.43 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +24.93 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.29 × 34
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 172
|
XM.COM-MT5
|1.29 × 31
|
FPMarketsLLC-Live
|2.31 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|2.38 × 8
|
FPMarketsSC-Live
|2.53 × 49
|
Exness-MT5Real7
|2.63 × 8
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 83
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.68 × 44
|
TitanFX-MT5-01
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 1
|
Valutrades-Live
|8.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|8.11 × 18
|
AMarkets-Real
|8.38 × 8
Mainly Oil and USD/JPY are traded here, with a preference for long positions.
