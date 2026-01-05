- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.22 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
9.52 EUR (1 110 pips)
Perdita lorda:
-0.04 EUR
Vincite massime consecutive:
3 (9.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
9.52 EUR (3)
Indice di Sharpe:
3.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
474.00
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
238.00
Profitto previsto:
3.17 EUR
Profitto medio:
3.17 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
0.02 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
1.11% (5.66 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XBRUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XBRUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XBRUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.22 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Mainly Oil and USD/JPY are traded here, with a preference for long positions.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
509
EUR
EUR
1
0%
3
100%
100%
237.99
3.17
EUR
EUR
1%
1:500