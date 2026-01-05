- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
3 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
4.22 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
9.52 EUR (1 110 pips)
毛利亏损:
-0.04 EUR
最大连续赢利:
3 (9.52 EUR)
最大连续盈利:
9.52 EUR (3)
夏普比率:
3.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.89%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 小时
采收率:
474.00
长期交易:
3 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
238.00
预期回报:
3.17 EUR
平均利润:
3.17 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.02 EUR
最大值:
0.02 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
1.11% (5.66 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XBRUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XBRUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XBRUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Mainly Oil and USD/JPY are traded here, with a preference for long positions.
没有评论
