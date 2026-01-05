SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Obsiden Invest LT
Benjamin Bilen

Obsiden Invest LT

Benjamin Bilen
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
3 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
4.22 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
9.52 EUR (1 110 pips)
Perda bruta:
-0.04 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (9.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
9.52 EUR (3)
Índice de Sharpe:
3.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.89%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
474.00
Negociações longas:
3 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
238.00
Valor esperado:
3.17 EUR
Lucro médio:
3.17 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 EUR
Máximo:
0.02 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.11% (5.66 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XBRUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XBRUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XBRUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.22 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +9.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Mainly Oil and USD/JPY are traded here, with a preference for long positions.
Sem comentários
2026.01.05 20:11
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.05 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Obsiden Invest LT
30 USD por mês
0%
0
0
USD
509
EUR
1
0%
3
100%
100%
237.99
3.17
EUR
1%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.