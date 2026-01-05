- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
3 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
4.22 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
9.52 EUR (1 110 pips)
Perda bruta:
-0.04 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (9.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
9.52 EUR (3)
Índice de Sharpe:
3.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.89%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
474.00
Negociações longas:
3 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
238.00
Valor esperado:
3.17 EUR
Lucro médio:
3.17 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 EUR
Máximo:
0.02 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.11% (5.66 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XBRUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XBRUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XBRUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.22 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +9.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Mainly Oil and USD/JPY are traded here, with a preference for long positions.
