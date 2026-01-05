СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GREAT Saber
Tang Yu Sheng

GREAT Saber

Tang Yu Sheng
0 отзывов
69 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 -67%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
332
Прибыльных трейдов:
95 (28.61%)
Убыточных трейдов:
237 (71.39%)
Лучший трейд:
299.01 USD
Худший трейд:
-190.34 USD
Общая прибыль:
4 717.34 USD (13 735 895 pips)
Общий убыток:
-5 790.55 USD (14 850 762 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (214.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
299.01 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.55%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.47
Длинных трейдов:
164 (49.40%)
Коротких трейдов:
168 (50.60%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-3.23 USD
Средняя прибыль:
49.66 USD
Средний убыток:
-24.43 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-407.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-569.03 USD (16)
Прирост в месяц:
5.70%
Годовой прогноз:
69.14%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 290.60 USD
Максимальная:
2 290.60 USD (164.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.38% (2 290.57 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 185
USDJPY 102
XAUUSD 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -245
USDJPY -1.7K
XAUUSD 920
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -1.2M
USDJPY -28K
XAUUSD 97K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +299.01 USD
Худший трейд: -190 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +214.36 USD
Макс. убыток в серии: -407.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.44 × 50
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 1044
ICMarketsEU-MT5-5
2.46 × 13
Aglobe-Live
3.00 × 4
VantageInternational-Live
4.25 × 4
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
4.88 × 8
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.24 × 33
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
6.06 × 240
TradeMaxGlobal-Live
6.63 × 171
еще 24...
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优

Нет отзывов
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

