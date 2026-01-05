信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GREAT Saber
Tang Yu Sheng

GREAT Saber

Tang Yu Sheng
0条评论
69
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 -67%
Tickmill-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
332
盈利交易:
95 (28.61%)
亏损交易:
237 (71.39%)
最好交易:
299.01 USD
最差交易:
-190.34 USD
毛利:
4 717.34 USD (13 735 895 pips)
毛利亏损:
-5 790.55 USD (14 850 762 pips)
最大连续赢利:
3 (214.36 USD)
最大连续盈利:
299.01 USD (1)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.55%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.47
长期交易:
164 (49.40%)
短期交易:
168 (50.60%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-3.23 USD
平均利润:
49.66 USD
平均损失:
-24.43 USD
最大连续失误:
22 (-407.80 USD)
最大连续亏损:
-569.03 USD (16)
每月增长:
5.70%
年度预测:
69.14%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 290.60 USD
最大值:
2 290.60 USD (164.01%)
相对跌幅:
结余:
84.38% (2 290.57 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 185
USDJPY 102
XAUUSD 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -245
USDJPY -1.7K
XAUUSD 920
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -1.2M
USDJPY -28K
XAUUSD 97K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +299.01 USD
最差交易: -190 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +214.36 USD
最大连续亏损: -407.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.44 × 50
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 1044
ICMarketsEU-MT5-5
2.46 × 13
Aglobe-Live
3.00 × 4
VantageInternational-Live
4.25 × 4
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
4.88 × 8
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.24 × 33
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
6.06 × 240
TradeMaxGlobal-Live
6.63 × 171
24 更多...
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优

没有评论
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
