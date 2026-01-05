- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
332
盈利交易:
95 (28.61%)
亏损交易:
237 (71.39%)
最好交易:
299.01 USD
最差交易:
-190.34 USD
毛利:
4 717.34 USD (13 735 895 pips)
毛利亏损:
-5 790.55 USD (14 850 762 pips)
最大连续赢利:
3 (214.36 USD)
最大连续盈利:
299.01 USD (1)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.55%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.47
长期交易:
164 (49.40%)
短期交易:
168 (50.60%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-3.23 USD
平均利润:
49.66 USD
平均损失:
-24.43 USD
最大连续失误:
22 (-407.80 USD)
最大连续亏损:
-569.03 USD (16)
每月增长:
5.70%
年度预测:
69.14%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 290.60 USD
最大值:
2 290.60 USD (164.01%)
相对跌幅:
结余:
84.38% (2 290.57 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|185
|USDJPY
|102
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-245
|USDJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|920
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-1.2M
|USDJPY
|-28K
|XAUUSD
|97K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +299.01 USD
最差交易: -190 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +214.36 USD
最大连续亏损: -407.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.44 × 50
|
ICMarketsSC-MT5
|2.19 × 197
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.24 × 1044
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.46 × 13
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
VantageInternational-Live
|4.25 × 4
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.88 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.24 × 33
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.06 × 240
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.63 × 171
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-67%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
69
99%
332
28%
100%
0.81
-3.23
USD
USD
84%
1:500