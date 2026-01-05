- 자본
축소
트레이드:
333
이익 거래:
96 (28.82%)
손실 거래:
237 (71.17%)
최고의 거래:
299.01 USD
최악의 거래:
-190.34 USD
총 수익:
4 757.27 USD (14 135 145 pips)
총 손실:
-5 790.64 USD (14 850 762 pips)
연속 최대 이익:
3 (214.36 USD)
연속 최대 이익:
299.01 USD (1)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.81%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.45
롱(주식매수):
165 (49.55%)
숏(주식차입매도):
168 (50.45%)
수익 요인:
0.82
기대수익:
-3.10 USD
평균 이익:
49.55 USD
평균 손실:
-24.43 USD
연속 최대 손실:
22 (-407.80 USD)
연속 최대 손실:
-569.03 USD (16)
월별 성장률:
7.40%
연간 예측:
89.84%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 290.60 USD
최대한의:
2 290.60 USD (164.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.38% (2 290.57 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|186
|USDJPY
|102
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-205
|USDJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|920
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-785K
|USDJPY
|-28K
|XAUUSD
|97K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +299.01 USD
최악의 거래: -190 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +214.36 USD
연속 최대 손실: -407.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.44 × 50
|
ICMarketsSC-MT5
|2.19 × 197
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.24 × 1044
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.46 × 13
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
VantageInternational-Live
|4.25 × 4
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.88 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.24 × 33
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.06 × 240
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.63 × 171
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
-67%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
70
99%
333
28%
100%
0.82
-3.10
USD
USD
84%
1:500