Tang Yu Sheng

GREAT Saber

Tang Yu Sheng
0 리뷰
70
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -67%
Tickmill-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
333
이익 거래:
96 (28.82%)
손실 거래:
237 (71.17%)
최고의 거래:
299.01 USD
최악의 거래:
-190.34 USD
총 수익:
4 757.27 USD (14 135 145 pips)
총 손실:
-5 790.64 USD (14 850 762 pips)
연속 최대 이익:
3 (214.36 USD)
연속 최대 이익:
299.01 USD (1)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.81%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.45
롱(주식매수):
165 (49.55%)
숏(주식차입매도):
168 (50.45%)
수익 요인:
0.82
기대수익:
-3.10 USD
평균 이익:
49.55 USD
평균 손실:
-24.43 USD
연속 최대 손실:
22 (-407.80 USD)
연속 최대 손실:
-569.03 USD (16)
월별 성장률:
7.40%
연간 예측:
89.84%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 290.60 USD
최대한의:
2 290.60 USD (164.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.38% (2 290.57 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 186
USDJPY 102
XAUUSD 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD -205
USDJPY -1.7K
XAUUSD 920
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -785K
USDJPY -28K
XAUUSD 97K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +299.01 USD
최악의 거래: -190 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +214.36 USD
연속 최대 손실: -407.80 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.44 × 50
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 1044
ICMarketsEU-MT5-5
2.46 × 13
Aglobe-Live
3.00 × 4
VantageInternational-Live
4.25 × 4
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
4.88 × 8
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.24 × 33
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
6.06 × 240
TradeMaxGlobal-Live
6.63 × 171
24 더...
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优

리뷰 없음
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
