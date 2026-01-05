シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GREAT Saber
Tang Yu Sheng

GREAT Saber

Tang Yu Sheng
レビュー0件
69週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -67%
Tickmill-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
332
利益トレード:
95 (28.61%)
損失トレード:
237 (71.39%)
ベストトレード:
299.01 USD
最悪のトレード:
-190.34 USD
総利益:
4 717.34 USD (13 735 895 pips)
総損失:
-5 790.55 USD (14 850 762 pips)
最大連続の勝ち:
3 (214.36 USD)
最大連続利益:
299.01 USD (1)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.55%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.47
長いトレード:
164 (49.40%)
短いトレード:
168 (50.60%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-3.23 USD
平均利益:
49.66 USD
平均損失:
-24.43 USD
最大連続の負け:
22 (-407.80 USD)
最大連続損失:
-569.03 USD (16)
月間成長:
5.70%
年間予想:
69.14%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 290.60 USD
最大の:
2 290.60 USD (164.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.38% (2 290.57 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 185
USDJPY 102
XAUUSD 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -245
USDJPY -1.7K
XAUUSD 920
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -1.2M
USDJPY -28K
XAUUSD 97K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +299.01 USD
最悪のトレード: -190 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +214.36 USD
最大連続損失: -407.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.44 × 50
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 1044
ICMarketsEU-MT5-5
2.46 × 13
Aglobe-Live
3.00 × 4
VantageInternational-Live
4.25 × 4
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
4.88 × 8
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.24 × 33
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
6.06 × 240
TradeMaxGlobal-Live
6.63 × 171
24 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优

レビューなし
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GREAT Saber
50 USD/月
-67%
0
0
USD
2.3K
USD
69
99%
332
28%
100%
0.81
-3.23
USD
84%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください