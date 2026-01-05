- 成長
トレード:
332
利益トレード:
95 (28.61%)
損失トレード:
237 (71.39%)
ベストトレード:
299.01 USD
最悪のトレード:
-190.34 USD
総利益:
4 717.34 USD (13 735 895 pips)
総損失:
-5 790.55 USD (14 850 762 pips)
最大連続の勝ち:
3 (214.36 USD)
最大連続利益:
299.01 USD (1)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.55%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.47
長いトレード:
164 (49.40%)
短いトレード:
168 (50.60%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-3.23 USD
平均利益:
49.66 USD
平均損失:
-24.43 USD
最大連続の負け:
22 (-407.80 USD)
最大連続損失:
-569.03 USD (16)
月間成長:
5.70%
年間予想:
69.14%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 290.60 USD
最大の:
2 290.60 USD (164.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.38% (2 290.57 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|185
|USDJPY
|102
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-245
|USDJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|920
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-1.2M
|USDJPY
|-28K
|XAUUSD
|97K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.44 × 50
|
ICMarketsSC-MT5
|2.19 × 197
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.24 × 1044
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.46 × 13
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
VantageInternational-Live
|4.25 × 4
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.88 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.24 × 33
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.06 × 240
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.63 × 171
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优
レビューなし
