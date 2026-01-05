SegnaliSezioni
Tang Yu Sheng

GREAT Saber

Tang Yu Sheng
0 recensioni
69 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 -67%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
332
Profit Trade:
95 (28.61%)
Loss Trade:
237 (71.39%)
Best Trade:
299.01 USD
Worst Trade:
-190.34 USD
Profitto lordo:
4 717.34 USD (13 735 895 pips)
Perdita lorda:
-5 790.55 USD (14 850 762 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (214.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
299.01 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.55%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
164 (49.40%)
Short Trade:
168 (50.60%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-3.23 USD
Profitto medio:
49.66 USD
Perdita media:
-24.43 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-407.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-569.03 USD (16)
Crescita mensile:
5.70%
Previsione annuale:
69.14%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 290.60 USD
Massimale:
2 290.60 USD (164.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.38% (2 290.57 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 185
USDJPY 102
XAUUSD 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -245
USDJPY -1.7K
XAUUSD 920
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -1.2M
USDJPY -28K
XAUUSD 97K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +299.01 USD
Worst Trade: -190 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +214.36 USD
Massima perdita consecutiva: -407.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.44 × 50
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 1044
ICMarketsEU-MT5-5
2.46 × 13
Aglobe-Live
3.00 × 4
VantageInternational-Live
4.25 × 4
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
4.88 × 8
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.24 × 33
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
6.06 × 240
TradeMaxGlobal-Live
6.63 × 171
24 più
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优

Non ci sono recensioni
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
