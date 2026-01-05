SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GREAT Saber
Tang Yu Sheng

GREAT Saber

Tang Yu Sheng
0 comentários
69 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 -67%
Tickmill-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
332
Negociações com lucro:
95 (28.61%)
Negociações com perda:
237 (71.39%)
Melhor negociação:
299.01 USD
Pior negociação:
-190.34 USD
Lucro bruto:
4 717.34 USD (13 735 895 pips)
Perda bruta:
-5 790.55 USD (14 850 762 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (214.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
299.01 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.55%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.47
Negociações longas:
164 (49.40%)
Negociações curtas:
168 (50.60%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-3.23 USD
Lucro médio:
49.66 USD
Perda média:
-24.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-407.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-569.03 USD (16)
Crescimento mensal:
5.70%
Previsão anual:
69.14%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 290.60 USD
Máximo:
2 290.60 USD (164.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.38% (2 290.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 185
USDJPY 102
XAUUSD 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -245
USDJPY -1.7K
XAUUSD 920
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -1.2M
USDJPY -28K
XAUUSD 97K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +299.01 USD
Pior negociação: -190 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +214.36 USD
Máxima perda consecutiva: -407.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.44 × 50
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 1044
ICMarketsEU-MT5-5
2.46 × 13
Aglobe-Live
3.00 × 4
VantageInternational-Live
4.25 × 4
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
4.88 × 8
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.24 × 33
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
6.06 × 240
TradeMaxGlobal-Live
6.63 × 171
24 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优

Sem comentários
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GREAT Saber
50 USD por mês
-67%
0
0
USD
2.3K
USD
69
99%
332
28%
100%
0.81
-3.23
USD
84%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.