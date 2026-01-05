- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
334
Transacciones Rentables:
96 (28.74%)
Transacciones Irrentables:
238 (71.26%)
Mejor transacción:
299.01 USD
Peor transacción:
-190.34 USD
Beneficio Bruto:
4 757.27 USD (14 135 145 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 797.66 USD (14 851 073 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (214.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
299.01 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.81%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
165 (49.40%)
Transacciones Cortas:
169 (50.60%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-3.11 USD
Beneficio medio:
49.55 USD
Pérdidas medias:
-24.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-407.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-569.03 USD (16)
Crecimiento al mes:
7.09%
Pronóstico anual:
85.97%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 290.60 USD
Máxima:
2 290.60 USD (164.01%)
Reducción relativa:
De balance:
84.38% (2 290.57 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|186
|USDJPY
|103
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-205
|USDJPY
|-1.8K
|XAUUSD
|920
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-785K
|USDJPY
|-28K
|XAUUSD
|97K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +299.01 USD
Peor transacción: -190 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +214.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -407.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.44 × 50
|
ICMarketsSC-MT5
|2.19 × 197
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.24 × 1044
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.46 × 13
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
VantageInternational-Live
|4.25 × 4
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.88 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.24 × 33
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.06 × 240
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.63 × 171
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
-67%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
70
99%
334
28%
100%
0.82
-3.11
USD
USD
84%
1:500