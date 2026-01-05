SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GREAT Saber
Tang Yu Sheng

GREAT Saber

Tang Yu Sheng
0 comentarios
70 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2024 -67%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
334
Transacciones Rentables:
96 (28.74%)
Transacciones Irrentables:
238 (71.26%)
Mejor transacción:
299.01 USD
Peor transacción:
-190.34 USD
Beneficio Bruto:
4 757.27 USD (14 135 145 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 797.66 USD (14 851 073 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (214.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
299.01 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.81%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
165 (49.40%)
Transacciones Cortas:
169 (50.60%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-3.11 USD
Beneficio medio:
49.55 USD
Pérdidas medias:
-24.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-407.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-569.03 USD (16)
Crecimiento al mes:
7.09%
Pronóstico anual:
85.97%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 290.60 USD
Máxima:
2 290.60 USD (164.01%)
Reducción relativa:
De balance:
84.38% (2 290.57 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 186
USDJPY 103
XAUUSD 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -205
USDJPY -1.8K
XAUUSD 920
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -785K
USDJPY -28K
XAUUSD 97K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +299.01 USD
Peor transacción: -190 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +214.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -407.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.44 × 50
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 1044
ICMarketsEU-MT5-5
2.46 × 13
Aglobe-Live
3.00 × 4
VantageInternational-Live
4.25 × 4
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
4.88 × 8
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.24 × 33
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
6.06 × 240
TradeMaxGlobal-Live
6.63 × 171
otros 25...
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优

No hay comentarios
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GREAT Saber
50 USD al mes
-67%
0
0
USD
2.4K
USD
70
99%
334
28%
100%
0.82
-3.11
USD
84%
1:500
Copiar

