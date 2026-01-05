SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GREAT Saber
Tang Yu Sheng

GREAT Saber

Tang Yu Sheng
0 Bewertungen
69 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -67%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
332
Gewinntrades:
95 (28.61%)
Verlusttrades:
237 (71.39%)
Bester Trade:
299.01 USD
Schlechtester Trade:
-190.34 USD
Bruttoprofit:
4 717.34 USD (13 735 895 pips)
Bruttoverlust:
-5 790.55 USD (14 850 762 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (214.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
299.01 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.55%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.47
Long-Positionen:
164 (49.40%)
Short-Positionen:
168 (50.60%)
Profit-Faktor:
0.81
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-407.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-569.03 USD (16)
Wachstum pro Monat :
5.70%
Jahresprognose:
69.14%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 290.60 USD
Maximaler:
2 290.60 USD (164.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.38% (2 290.57 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 185
USDJPY 102
XAUUSD 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -245
USDJPY -1.7K
XAUUSD 920
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -1.2M
USDJPY -28K
XAUUSD 97K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +299.01 USD
Schlechtester Trade: -190 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +214.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -407.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.44 × 50
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 1044
ICMarketsEU-MT5-5
2.46 × 13
Aglobe-Live
3.00 × 4
VantageInternational-Live
4.25 × 4
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
4.88 × 8
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.24 × 33
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
6.06 × 240
TradeMaxGlobal-Live
6.63 × 171
noch 24 ...
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优

Keine Bewertungen
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
