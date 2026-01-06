СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Elbok Swing Signals
Elvis Ampem

Elbok Swing Signals

Elvis Ampem
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 14%
OctaFX-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
43 (57.33%)
Убыточных трейдов:
32 (42.67%)
Лучший трейд:
314.50 USD
Худший трейд:
-175.50 USD
Общая прибыль:
3 784.52 USD (223 314 pips)
Общий убыток:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 248.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 248.85 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.78%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
1.39
Длинных трейдов:
42 (56.00%)
Коротких трейдов:
33 (44.00%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
14.49 USD
Средняя прибыль:
88.01 USD
Средний убыток:
-84.30 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-586.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-586.33 USD (6)
Прирост в месяц:
13.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
519.26 USD
Максимальная:
782.56 USD (19.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.17% (782.56 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 19
EURUSD 8
GBPUSD 8
BTCUSD 7
AUDUSD 7
USDJPY 6
ETHUSD 5
GBPJPY 4
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURAUD 3
NAS100 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 747
EURUSD 59
GBPUSD -358
BTCUSD 2
AUDUSD 469
USDJPY -326
ETHUSD -600
GBPJPY 107
NZDUSD 617
USDCAD 310
EURAUD 262
NAS100 -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 255
GBPUSD -1.5K
BTCUSD 78K
AUDUSD 1.9K
USDJPY -2.4K
ETHUSD -18K
GBPJPY 1.3K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 1.7K
EURAUD 1.6K
NAS100 -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +314.50 USD
Худший трейд: -176 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 248.85 USD
Макс. убыток в серии: -586.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
еще 51...
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week. 

Нет отзывов
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 11:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 11:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 11:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Elbok Swing Signals
50 USD в месяц
14%
0
0
USD
12K
USD
4
0%
75
57%
100%
1.40
14.49
USD
10%
1:500
Копировать

