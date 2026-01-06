- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
43 (57.33%)
Убыточных трейдов:
32 (42.67%)
Лучший трейд:
314.50 USD
Худший трейд:
-175.50 USD
Общая прибыль:
3 784.52 USD (223 314 pips)
Общий убыток:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 248.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 248.85 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.78%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
1.39
Длинных трейдов:
42 (56.00%)
Коротких трейдов:
33 (44.00%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
14.49 USD
Средняя прибыль:
88.01 USD
Средний убыток:
-84.30 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-586.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-586.33 USD (6)
Прирост в месяц:
13.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
519.26 USD
Максимальная:
782.56 USD (19.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.17% (782.56 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|BTCUSD
|7
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|6
|ETHUSD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURAUD
|3
|NAS100
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|747
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|-358
|BTCUSD
|2
|AUDUSD
|469
|USDJPY
|-326
|ETHUSD
|-600
|GBPJPY
|107
|NZDUSD
|617
|USDCAD
|310
|EURAUD
|262
|NAS100
|-204
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|255
|GBPUSD
|-1.5K
|BTCUSD
|78K
|AUDUSD
|1.9K
|USDJPY
|-2.4K
|ETHUSD
|-18K
|GBPJPY
|1.3K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|1.7K
|EURAUD
|1.6K
|NAS100
|-1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +314.50 USD
Худший трейд: -176 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 248.85 USD
Макс. убыток в серии: -586.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week.
