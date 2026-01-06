信号部分
Elvis Ampem

Elbok Swing Signals

Elvis Ampem
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 14%
OctaFX-Real2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
75
盈利交易:
43 (57.33%)
亏损交易:
32 (42.67%)
最好交易:
314.50 USD
最差交易:
-175.50 USD
毛利:
3 784.52 USD (223 314 pips)
毛利亏损:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
最大连续赢利:
18 (1 248.85 USD)
最大连续盈利:
1 248.85 USD (18)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.78%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
19 小时
采收率:
1.39
长期交易:
42 (56.00%)
短期交易:
33 (44.00%)
利润因子:
1.40
预期回报:
14.49 USD
平均利润:
88.01 USD
平均损失:
-84.30 USD
最大连续失误:
6 (-586.33 USD)
最大连续亏损:
-586.33 USD (6)
每月增长:
13.85%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
519.26 USD
最大值:
782.56 USD (19.52%)
相对跌幅:
结余:
10.17% (782.56 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 19
EURUSD 8
GBPUSD 8
BTCUSD 7
AUDUSD 7
USDJPY 6
ETHUSD 5
GBPJPY 4
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURAUD 3
NAS100 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 747
EURUSD 59
GBPUSD -358
BTCUSD 2
AUDUSD 469
USDJPY -326
ETHUSD -600
GBPJPY 107
NZDUSD 617
USDCAD 310
EURAUD 262
NAS100 -204
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 255
GBPUSD -1.5K
BTCUSD 78K
AUDUSD 1.9K
USDJPY -2.4K
ETHUSD -18K
GBPJPY 1.3K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 1.7K
EURAUD 1.6K
NAS100 -1.3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +314.50 USD
最差交易: -176 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 248.85 USD
最大连续亏损: -586.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
51 更多...
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week. 

没有评论
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 11:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 11:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 11:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载