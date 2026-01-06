- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
75
盈利交易:
43 (57.33%)
亏损交易:
32 (42.67%)
最好交易:
314.50 USD
最差交易:
-175.50 USD
毛利:
3 784.52 USD (223 314 pips)
毛利亏损:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
最大连续赢利:
18 (1 248.85 USD)
最大连续盈利:
1 248.85 USD (18)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.78%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
19 小时
采收率:
1.39
长期交易:
42 (56.00%)
短期交易:
33 (44.00%)
利润因子:
1.40
预期回报:
14.49 USD
平均利润:
88.01 USD
平均损失:
-84.30 USD
最大连续失误:
6 (-586.33 USD)
最大连续亏损:
-586.33 USD (6)
每月增长:
13.85%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
519.26 USD
最大值:
782.56 USD (19.52%)
相对跌幅:
结余:
10.17% (782.56 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|BTCUSD
|7
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|6
|ETHUSD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURAUD
|3
|NAS100
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|747
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|-358
|BTCUSD
|2
|AUDUSD
|469
|USDJPY
|-326
|ETHUSD
|-600
|GBPJPY
|107
|NZDUSD
|617
|USDCAD
|310
|EURAUD
|262
|NAS100
|-204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|255
|GBPUSD
|-1.5K
|BTCUSD
|78K
|AUDUSD
|1.9K
|USDJPY
|-2.4K
|ETHUSD
|-18K
|GBPJPY
|1.3K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|1.7K
|EURAUD
|1.6K
|NAS100
|-1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +314.50 USD
最差交易: -176 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 248.85 USD
最大连续亏损: -586.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week.
没有评论
