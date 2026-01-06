- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
43 (57.33%)
Loss Trade:
32 (42.67%)
Best Trade:
314.50 USD
Worst Trade:
-175.50 USD
Profitto lordo:
3 784.52 USD (223 314 pips)
Perdita lorda:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 248.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 248.85 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.78%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
42 (56.00%)
Short Trade:
33 (44.00%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
14.49 USD
Profitto medio:
88.01 USD
Perdita media:
-84.30 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-586.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-586.33 USD (6)
Crescita mensile:
13.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
519.26 USD
Massimale:
782.56 USD (19.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.17% (782.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|BTCUSD
|7
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|6
|ETHUSD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURAUD
|3
|NAS100
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|747
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|-358
|BTCUSD
|2
|AUDUSD
|469
|USDJPY
|-326
|ETHUSD
|-600
|GBPJPY
|107
|NZDUSD
|617
|USDCAD
|310
|EURAUD
|262
|NAS100
|-204
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|255
|GBPUSD
|-1.5K
|BTCUSD
|78K
|AUDUSD
|1.9K
|USDJPY
|-2.4K
|ETHUSD
|-18K
|GBPJPY
|1.3K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|1.7K
|EURAUD
|1.6K
|NAS100
|-1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +314.50 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 248.85 USD
Massima perdita consecutiva: -586.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week.
Non ci sono recensioni
