Elvis Ampem

Elbok Swing Signals

Elvis Ampem
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 14%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
43 (57.33%)
Loss Trade:
32 (42.67%)
Best Trade:
314.50 USD
Worst Trade:
-175.50 USD
Profitto lordo:
3 784.52 USD (223 314 pips)
Perdita lorda:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 248.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 248.85 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.78%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
42 (56.00%)
Short Trade:
33 (44.00%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
14.49 USD
Profitto medio:
88.01 USD
Perdita media:
-84.30 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-586.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-586.33 USD (6)
Crescita mensile:
13.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
519.26 USD
Massimale:
782.56 USD (19.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.17% (782.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
EURUSD 8
GBPUSD 8
BTCUSD 7
AUDUSD 7
USDJPY 6
ETHUSD 5
GBPJPY 4
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURAUD 3
NAS100 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 747
EURUSD 59
GBPUSD -358
BTCUSD 2
AUDUSD 469
USDJPY -326
ETHUSD -600
GBPJPY 107
NZDUSD 617
USDCAD 310
EURAUD 262
NAS100 -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 255
GBPUSD -1.5K
BTCUSD 78K
AUDUSD 1.9K
USDJPY -2.4K
ETHUSD -18K
GBPJPY 1.3K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 1.7K
EURAUD 1.6K
NAS100 -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +314.50 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 248.85 USD
Massima perdita consecutiva: -586.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week. 

2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 11:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 11:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 11:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.