- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
75
利益トレード:
43 (57.33%)
損失トレード:
32 (42.67%)
ベストトレード:
314.50 USD
最悪のトレード:
-175.50 USD
総利益:
3 784.52 USD (223 314 pips)
総損失:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 248.85 USD)
最大連続利益:
1 248.85 USD (18)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.78%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
1.39
長いトレード:
42 (56.00%)
短いトレード:
33 (44.00%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
14.49 USD
平均利益:
88.01 USD
平均損失:
-84.30 USD
最大連続の負け:
6 (-586.33 USD)
最大連続損失:
-586.33 USD (6)
月間成長:
13.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
519.26 USD
最大の:
782.56 USD (19.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.17% (782.56 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|BTCUSD
|7
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|6
|ETHUSD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURAUD
|3
|NAS100
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|747
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|-358
|BTCUSD
|2
|AUDUSD
|469
|USDJPY
|-326
|ETHUSD
|-600
|GBPJPY
|107
|NZDUSD
|617
|USDCAD
|310
|EURAUD
|262
|NAS100
|-204
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|255
|GBPUSD
|-1.5K
|BTCUSD
|78K
|AUDUSD
|1.9K
|USDJPY
|-2.4K
|ETHUSD
|-18K
|GBPJPY
|1.3K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|1.7K
|EURAUD
|1.6K
|NAS100
|-1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +314.50 USD
最悪のトレード: -176 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 248.85 USD
最大連続損失: -586.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
51 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
14%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
4
0%
75
57%
100%
1.40
14.49
USD
USD
10%
1:500