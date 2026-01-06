SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Elbok Swing Signals
Elvis Ampem

Elbok Swing Signals

Elvis Ampem
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 14%
OctaFX-Real2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
75
Transacciones Rentables:
43 (57.33%)
Transacciones Irrentables:
32 (42.67%)
Mejor transacción:
314.50 USD
Peor transacción:
-175.50 USD
Beneficio Bruto:
3 784.52 USD (223 314 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 248.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 248.85 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.78%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
1.39
Transacciones Largas:
42 (56.00%)
Transacciones Cortas:
33 (44.00%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
14.49 USD
Beneficio medio:
88.01 USD
Pérdidas medias:
-84.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-586.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-586.33 USD (6)
Crecimiento al mes:
13.85%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
519.26 USD
Máxima:
782.56 USD (19.52%)
Reducción relativa:
De balance:
10.17% (782.56 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 19
EURUSD 8
GBPUSD 8
BTCUSD 7
AUDUSD 7
USDJPY 6
ETHUSD 5
GBPJPY 4
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURAUD 3
NAS100 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 747
EURUSD 59
GBPUSD -358
BTCUSD 2
AUDUSD 469
USDJPY -326
ETHUSD -600
GBPJPY 107
NZDUSD 617
USDCAD 310
EURAUD 262
NAS100 -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 255
GBPUSD -1.5K
BTCUSD 78K
AUDUSD 1.9K
USDJPY -2.4K
ETHUSD -18K
GBPJPY 1.3K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 1.7K
EURAUD 1.6K
NAS100 -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
otros 51...
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week. 

No hay comentarios
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 11:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 11:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 11:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.