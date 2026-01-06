SignauxSections
Elvis Ampem

Elbok Swing Signals

Elvis Ampem
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
OctaFX-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
43 (57.33%)
Perte trades:
32 (42.67%)
Meilleure transaction:
314.50 USD
Pire transaction:
-175.50 USD
Bénéfice brut:
3 784.52 USD (223 314 pips)
Perte brute:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (1 248.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 248.85 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.78%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
1.39
Longs trades:
42 (56.00%)
Courts trades:
33 (44.00%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
14.49 USD
Bénéfice moyen:
88.01 USD
Perte moyenne:
-84.30 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-586.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-586.33 USD (6)
Croissance mensuelle:
13.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
519.26 USD
Maximal:
782.56 USD (19.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.17% (782.56 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 19
EURUSD 8
GBPUSD 8
BTCUSD 7
AUDUSD 7
USDJPY 6
ETHUSD 5
GBPJPY 4
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURAUD 3
NAS100 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 747
EURUSD 59
GBPUSD -358
BTCUSD 2
AUDUSD 469
USDJPY -326
ETHUSD -600
GBPJPY 107
NZDUSD 617
USDCAD 310
EURAUD 262
NAS100 -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 255
GBPUSD -1.5K
BTCUSD 78K
AUDUSD 1.9K
USDJPY -2.4K
ETHUSD -18K
GBPJPY 1.3K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 1.7K
EURAUD 1.6K
NAS100 -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +314.50 USD
Pire transaction: -176 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 248.85 USD
Perte consécutive maximale: -586.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
51 plus...
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week. 

Aucun avis
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 11:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 11:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 11:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Elbok Swing Signals
50 USD par mois
14%
0
0
USD
12K
USD
4
0%
75
57%
100%
1.40
14.49
USD
10%
1:500
Copier

