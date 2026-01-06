- 자본
- 축소
트레이드:
75
이익 거래:
43 (57.33%)
손실 거래:
32 (42.67%)
최고의 거래:
314.50 USD
최악의 거래:
-175.50 USD
총 수익:
3 784.52 USD (223 314 pips)
총 손실:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
연속 최대 이익:
18 (1 248.85 USD)
연속 최대 이익:
1 248.85 USD (18)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.78%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
1.39
롱(주식매수):
42 (56.00%)
숏(주식차입매도):
33 (44.00%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
14.49 USD
평균 이익:
88.01 USD
평균 손실:
-84.30 USD
연속 최대 손실:
6 (-586.33 USD)
연속 최대 손실:
-586.33 USD (6)
월별 성장률:
13.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
519.26 USD
최대한의:
782.56 USD (19.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.17% (782.56 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|BTCUSD
|7
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|6
|ETHUSD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURAUD
|3
|NAS100
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|747
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|-358
|BTCUSD
|2
|AUDUSD
|469
|USDJPY
|-326
|ETHUSD
|-600
|GBPJPY
|107
|NZDUSD
|617
|USDCAD
|310
|EURAUD
|262
|NAS100
|-204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|255
|GBPUSD
|-1.5K
|BTCUSD
|78K
|AUDUSD
|1.9K
|USDJPY
|-2.4K
|ETHUSD
|-18K
|GBPJPY
|1.3K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|1.7K
|EURAUD
|1.6K
|NAS100
|-1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +314.50 USD
최악의 거래: -176 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1 248.85 USD
연속 최대 손실: -586.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
AFCLive-Server
|0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
FXView-Live
|0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
Axiory-Live
|0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
14%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
4
0%
75
57%
100%
1.40
14.49
USD
USD
10%
1:500