Trades insgesamt:
75
Gewinntrades:
43 (57.33%)
Verlusttrades:
32 (42.67%)
Bester Trade:
314.50 USD
Schlechtester Trade:
-175.50 USD
Bruttoprofit:
3 784.52 USD (223 314 pips)
Bruttoverlust:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 248.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 248.85 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.78%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
1.39
Long-Positionen:
42 (56.00%)
Short-Positionen:
33 (44.00%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
14.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
88.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-84.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-586.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-586.33 USD (6)
Wachstum pro Monat :
13.85%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
519.26 USD
Maximaler:
782.56 USD (19.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.17% (782.56 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|BTCUSD
|7
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|6
|ETHUSD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURAUD
|3
|NAS100
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|747
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|-358
|BTCUSD
|2
|AUDUSD
|469
|USDJPY
|-326
|ETHUSD
|-600
|GBPJPY
|107
|NZDUSD
|617
|USDCAD
|310
|EURAUD
|262
|NAS100
|-204
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|255
|GBPUSD
|-1.5K
|BTCUSD
|78K
|AUDUSD
|1.9K
|USDJPY
|-2.4K
|ETHUSD
|-18K
|GBPJPY
|1.3K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|1.7K
|EURAUD
|1.6K
|NAS100
|-1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +314.50 USD
Schlechtester Trade: -176 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 248.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -586.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week.
