SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Elbok Swing Signals
Elvis Ampem

Elbok Swing Signals

Elvis Ampem
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
OctaFX-Real2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
75
Gewinntrades:
43 (57.33%)
Verlusttrades:
32 (42.67%)
Bester Trade:
314.50 USD
Schlechtester Trade:
-175.50 USD
Bruttoprofit:
3 784.52 USD (223 314 pips)
Bruttoverlust:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 248.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 248.85 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.78%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
1.39
Long-Positionen:
42 (56.00%)
Short-Positionen:
33 (44.00%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
14.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
88.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-84.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-586.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-586.33 USD (6)
Wachstum pro Monat :
13.85%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
519.26 USD
Maximaler:
782.56 USD (19.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.17% (782.56 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 19
EURUSD 8
GBPUSD 8
BTCUSD 7
AUDUSD 7
USDJPY 6
ETHUSD 5
GBPJPY 4
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURAUD 3
NAS100 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 747
EURUSD 59
GBPUSD -358
BTCUSD 2
AUDUSD 469
USDJPY -326
ETHUSD -600
GBPJPY 107
NZDUSD 617
USDCAD 310
EURAUD 262
NAS100 -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 255
GBPUSD -1.5K
BTCUSD 78K
AUDUSD 1.9K
USDJPY -2.4K
ETHUSD -18K
GBPJPY 1.3K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 1.7K
EURAUD 1.6K
NAS100 -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +314.50 USD
Schlechtester Trade: -176 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 248.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -586.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week. 

Keine Bewertungen
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 11:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 11:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 11:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Elbok Swing Signals
50 USD pro Monat
14%
0
0
USD
12K
USD
4
0%
75
57%
100%
1.40
14.49
USD
10%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.