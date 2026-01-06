SinaisSeções
Elvis Ampem

Elbok Swing Signals

Elvis Ampem
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
75
Negociações com lucro:
43 (57.33%)
Negociações com perda:
32 (42.67%)
Melhor negociação:
314.50 USD
Pior negociação:
-175.50 USD
Lucro bruto:
3 784.52 USD (223 314 pips)
Perda bruta:
-2 697.44 USD (146 694 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 248.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 248.85 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.78%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
1.39
Negociações longas:
42 (56.00%)
Negociações curtas:
33 (44.00%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
14.49 USD
Lucro médio:
88.01 USD
Perda média:
-84.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-586.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-586.33 USD (6)
Crescimento mensal:
13.85%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
519.26 USD
Máximo:
782.56 USD (19.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.17% (782.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 19
EURUSD 8
GBPUSD 8
BTCUSD 7
AUDUSD 7
USDJPY 6
ETHUSD 5
GBPJPY 4
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURAUD 3
NAS100 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 747
EURUSD 59
GBPUSD -358
BTCUSD 2
AUDUSD 469
USDJPY -326
ETHUSD -600
GBPJPY 107
NZDUSD 617
USDCAD 310
EURAUD 262
NAS100 -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 255
GBPUSD -1.5K
BTCUSD 78K
AUDUSD 1.9K
USDJPY -2.4K
ETHUSD -18K
GBPJPY 1.3K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 1.7K
EURAUD 1.6K
NAS100 -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +314.50 USD
Pior negociação: -176 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 248.85 USD
Máxima perda consecutiva: -586.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
51 mais ...
Provides Swing Signals on Forex and Gold. 5 to 7 trades per week. 

Sem comentários
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 11:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 11:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 11:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Elbok Swing Signals
50 USD por mês
14%
0
0
USD
12K
USD
4
0%
75
57%
100%
1.40
14.49
USD
10%
1:500
