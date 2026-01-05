- Прирост
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
3 (50.00%)
Убыточных трейдов:
3 (50.00%)
Лучший трейд:
33.27 USD
Худший трейд:
-12.91 USD
Общая прибыль:
45.76 USD (282 pips)
Общий убыток:
-21.10 USD (231 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (12.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.27 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.13%
Последний трейд:
27 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
3 (50.00%)
Коротких трейдов:
3 (50.00%)
Профит фактор:
2.17
Мат. ожидание:
4.11 USD
Средняя прибыль:
15.25 USD
Средний убыток:
-7.03 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.91 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.42 USD
Максимальная:
12.91 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.06% (56.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|25
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|51
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Лучший трейд: +33.27 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.49 USD
Макс. убыток в серии: -8.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXCESS-Live01
|3.83 × 6
