Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
29 (80.55%)
Убыточных трейдов:
7 (19.44%)
Лучший трейд:
23.74 EUR
Худший трейд:
-39.40 EUR
Общая прибыль:
284.36 EUR (13 707 pips)
Общий убыток:
-146.95 EUR (5 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (126.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
126.55 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
2.65%
Макс. загрузка депозита:
15.22%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
24 (66.67%)
Коротких трейдов:
12 (33.33%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
3.82 EUR
Средняя прибыль:
9.81 EUR
Средний убыток:
-20.99 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-41.17 EUR)
Макс. убыток в серии:
-41.17 EUR (2)
Прирост в месяц:
13.76%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.31 EUR
Максимальная:
59.14 EUR (5.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.86% (59.14 EUR)
По эквити:
1.89% (19.83 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|13
|NAS100
|10
|US30
|7
|SPX500
|6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDx
|65
|NAS100
|1
|US30
|45
|SPX500
|46
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDx
|1.1K
|NAS100
|0
|US30
|5.9K
|SPX500
|710
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.74 EUR
Худший трейд: -39 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +126.55 EUR
Макс. убыток в серии: -41.17 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
97%
36
80%
3%
1.93
3.82
EUR
EUR
6%
1:500