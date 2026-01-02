СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Masa26
Giuseppe Spoto

Masa26

Giuseppe Spoto
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 14%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
29 (80.55%)
Убыточных трейдов:
7 (19.44%)
Лучший трейд:
23.74 EUR
Худший трейд:
-39.40 EUR
Общая прибыль:
284.36 EUR (13 707 pips)
Общий убыток:
-146.95 EUR (5 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (126.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
126.55 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
2.65%
Макс. загрузка депозита:
15.22%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
24 (66.67%)
Коротких трейдов:
12 (33.33%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
3.82 EUR
Средняя прибыль:
9.81 EUR
Средний убыток:
-20.99 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-41.17 EUR)
Макс. убыток в серии:
-41.17 EUR (2)
Прирост в месяц:
13.76%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.31 EUR
Максимальная:
59.14 EUR (5.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.86% (59.14 EUR)
По эквити:
1.89% (19.83 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDx 13
NAS100 10
US30 7
SPX500 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDx 65
NAS100 1
US30 45
SPX500 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDx 1.1K
NAS100 0
US30 5.9K
SPX500 710
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.74 EUR
Худший трейд: -39 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +126.55 EUR
Макс. убыток в серии: -41.17 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

On testing:


Нет отзывов
2026.01.06 17:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Masa26
3000 USD в месяц
14%
0
0
USD
1.1K
EUR
1
97%
36
80%
3%
1.93
3.82
EUR
6%
1:500
