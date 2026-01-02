- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
29 (80.55%)
亏损交易:
7 (19.44%)
最好交易:
23.74 EUR
最差交易:
-39.40 EUR
毛利:
284.36 EUR (13 707 pips)
毛利亏损:
-146.95 EUR (5 971 pips)
最大连续赢利:
14 (126.55 EUR)
最大连续盈利:
126.55 EUR (14)
夏普比率:
0.28
交易活动:
2.65%
最大入金加载:
15.22%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
2.32
长期交易:
24 (66.67%)
短期交易:
12 (33.33%)
利润因子:
1.94
预期回报:
3.82 EUR
平均利润:
9.81 EUR
平均损失:
-20.99 EUR
最大连续失误:
2 (-41.17 EUR)
最大连续亏损:
-41.17 EUR (2)
每月增长:
13.76%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
49.31 EUR
最大值:
59.14 EUR (5.86%)
相对跌幅:
结余:
5.86% (59.14 EUR)
净值:
1.89% (19.83 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|13
|NAS100
|10
|US30
|7
|SPX500
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDx
|65
|NAS100
|1
|US30
|45
|SPX500
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDx
|1.1K
|NAS100
|0
|US30
|5.9K
|SPX500
|710
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.74 EUR
最差交易: -39 EUR
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +126.55 EUR
最大连续亏损: -41.17 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ThinkMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
On testing:
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
14%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
97%
36
80%
3%
1.93
3.82
EUR
EUR
6%
1:500