- 자본
- 축소
트레이드:
36
이익 거래:
29 (80.55%)
손실 거래:
7 (19.44%)
최고의 거래:
23.74 EUR
최악의 거래:
-39.40 EUR
총 수익:
284.36 EUR (13 707 pips)
총 손실:
-146.95 EUR (5 971 pips)
연속 최대 이익:
14 (126.55 EUR)
연속 최대 이익:
126.55 EUR (14)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
2.65%
최대 입금량:
15.22%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
2.32
롱(주식매수):
24 (66.67%)
숏(주식차입매도):
12 (33.33%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
3.82 EUR
평균 이익:
9.81 EUR
평균 손실:
-20.99 EUR
연속 최대 손실:
2 (-41.17 EUR)
연속 최대 손실:
-41.17 EUR (2)
월별 성장률:
13.76%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
49.31 EUR
최대한의:
59.14 EUR (5.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.86% (59.14 EUR)
자본금별:
1.89% (19.83 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|13
|NAS100
|10
|US30
|7
|SPX500
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDx
|65
|NAS100
|1
|US30
|45
|SPX500
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDx
|1.1K
|NAS100
|0
|US30
|5.9K
|SPX500
|710
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ThinkMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
On testing:
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 3000 USD
14%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
97%
36
80%
3%
1.93
3.82
EUR
EUR
6%
1:500