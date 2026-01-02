- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
54
Transacciones Rentables:
42 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
12 (22.22%)
Mejor transacción:
23.74 EUR
Peor transacción:
-39.40 EUR
Beneficio Bruto:
373.87 EUR (17 613 pips)
Pérdidas Brutas:
-285.97 EUR (12 284 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (126.55 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
126.55 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
2.65%
Carga máxima del depósito:
26.21%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
0.87
Transacciones Largas:
34 (62.96%)
Transacciones Cortas:
20 (37.04%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
1.63 EUR
Beneficio medio:
8.90 EUR
Pérdidas medias:
-23.83 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-71.77 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-71.77 EUR (3)
Crecimiento al mes:
8.80%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
49.31 EUR
Máxima:
100.54 EUR (8.78%)
Reducción relativa:
De balance:
8.78% (100.54 EUR)
De fondos:
2.25% (25.76 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|18
|XAUUSDx
|17
|US30
|11
|SPX500
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|-41
|XAUUSDx
|57
|US30
|54
|SPX500
|30
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|-2K
|XAUUSDx
|556
|US30
|6.5K
|SPX500
|239
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +23.74 EUR
Peor transacción: -39 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +126.55 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -71.77 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ThinkMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
On testing:
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
3000 USD al mes
9%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
98%
54
77%
3%
1.30
1.63
EUR
EUR
9%
1:500