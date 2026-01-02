- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
29 (80.55%)
損失トレード:
7 (19.44%)
ベストトレード:
23.74 EUR
最悪のトレード:
-39.40 EUR
総利益:
284.36 EUR (13 707 pips)
総損失:
-146.95 EUR (5 971 pips)
最大連続の勝ち:
14 (126.55 EUR)
最大連続利益:
126.55 EUR (14)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
2.65%
最大入金額:
15.22%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
2.32
長いトレード:
24 (66.67%)
短いトレード:
12 (33.33%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
3.82 EUR
平均利益:
9.81 EUR
平均損失:
-20.99 EUR
最大連続の負け:
2 (-41.17 EUR)
最大連続損失:
-41.17 EUR (2)
月間成長:
13.76%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
49.31 EUR
最大の:
59.14 EUR (5.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.86% (59.14 EUR)
エクイティによる:
1.89% (19.83 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|13
|NAS100
|10
|US30
|7
|SPX500
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDx
|65
|NAS100
|1
|US30
|45
|SPX500
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDx
|1.1K
|NAS100
|0
|US30
|5.9K
|SPX500
|710
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.74 EUR
最悪のトレード: -39 EUR
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +126.55 EUR
最大連続損失: -41.17 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ThinkMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
