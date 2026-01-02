SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Masa26
Giuseppe Spoto

Masa26

Giuseppe Spoto
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2026 14%
ThinkMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
29 (80.55%)
Negociações com perda:
7 (19.44%)
Melhor negociação:
23.74 EUR
Pior negociação:
-39.40 EUR
Lucro bruto:
284.36 EUR (13 707 pips)
Perda bruta:
-146.95 EUR (5 971 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (126.55 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
126.55 EUR (14)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
2.65%
Depósito máximo carregado:
15.22%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
2.32
Negociações longas:
24 (66.67%)
Negociações curtas:
12 (33.33%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
3.82 EUR
Lucro médio:
9.81 EUR
Perda média:
-20.99 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-41.17 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-41.17 EUR (2)
Crescimento mensal:
13.76%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
49.31 EUR
Máximo:
59.14 EUR (5.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.86% (59.14 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.89% (19.83 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDx 13
NAS100 10
US30 7
SPX500 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDx 65
NAS100 1
US30 45
SPX500 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDx 1.1K
NAS100 0
US30 5.9K
SPX500 710
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.74 EUR
Pior negociação: -39 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +126.55 EUR
Máxima perda consecutiva: -41.17 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ThinkMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

On testing:


Sem comentários
2026.01.06 17:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Masa26
3000 USD por mês
14%
0
0
USD
1.1K
EUR
1
97%
36
80%
3%
1.93
3.82
EUR
6%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.