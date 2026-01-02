- Crescimento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
29 (80.55%)
Negociações com perda:
7 (19.44%)
Melhor negociação:
23.74 EUR
Pior negociação:
-39.40 EUR
Lucro bruto:
284.36 EUR (13 707 pips)
Perda bruta:
-146.95 EUR (5 971 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (126.55 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
126.55 EUR (14)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
2.65%
Depósito máximo carregado:
15.22%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
2.32
Negociações longas:
24 (66.67%)
Negociações curtas:
12 (33.33%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
3.82 EUR
Lucro médio:
9.81 EUR
Perda média:
-20.99 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-41.17 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-41.17 EUR (2)
Crescimento mensal:
13.76%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
49.31 EUR
Máximo:
59.14 EUR (5.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.86% (59.14 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.89% (19.83 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|13
|NAS100
|10
|US30
|7
|SPX500
|6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDx
|65
|NAS100
|1
|US30
|45
|SPX500
|46
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDx
|1.1K
|NAS100
|0
|US30
|5.9K
|SPX500
|710
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.74 EUR
Pior negociação: -39 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +126.55 EUR
Máxima perda consecutiva: -41.17 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ThinkMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
3000 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
97%
36
80%
3%
1.93
3.82
EUR
EUR
6%
1:500