SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Masa26
Giuseppe Spoto

Masa26

Giuseppe Spoto
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2026 14%
ThinkMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
29 (80.55%)
Perte trades:
7 (19.44%)
Meilleure transaction:
23.74 EUR
Pire transaction:
-39.40 EUR
Bénéfice brut:
284.36 EUR (13 707 pips)
Perte brute:
-146.95 EUR (5 971 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (126.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
126.55 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
2.65%
Charge de dépôt maximale:
15.22%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
2.32
Longs trades:
24 (66.67%)
Courts trades:
12 (33.33%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
3.82 EUR
Bénéfice moyen:
9.81 EUR
Perte moyenne:
-20.99 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-41.17 EUR)
Perte consécutive maximale:
-41.17 EUR (2)
Croissance mensuelle:
13.76%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
49.31 EUR
Maximal:
59.14 EUR (5.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.86% (59.14 EUR)
Par fonds propres:
1.89% (19.83 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDx 13
NAS100 10
US30 7
SPX500 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDx 65
NAS100 1
US30 45
SPX500 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDx 1.1K
NAS100 0
US30 5.9K
SPX500 710
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.74 EUR
Pire transaction: -39 EUR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +126.55 EUR
Perte consécutive maximale: -41.17 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

On testing:


Aucun avis
2026.01.06 17:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Masa26
3000 USD par mois
14%
0
0
USD
1.1K
EUR
1
97%
36
80%
3%
1.93
3.82
EUR
6%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.