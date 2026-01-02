- Crescita
Trade:
36
Profit Trade:
29 (80.55%)
Loss Trade:
7 (19.44%)
Best Trade:
23.74 EUR
Worst Trade:
-39.40 EUR
Profitto lordo:
284.36 EUR (13 707 pips)
Perdita lorda:
-146.95 EUR (5 971 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (126.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
126.55 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
2.65%
Massimo carico di deposito:
15.22%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
24 (66.67%)
Short Trade:
12 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
3.82 EUR
Profitto medio:
9.81 EUR
Perdita media:
-20.99 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-41.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-41.17 EUR (2)
Crescita mensile:
13.76%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.31 EUR
Massimale:
59.14 EUR (5.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.86% (59.14 EUR)
Per equità:
1.89% (19.83 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|13
|NAS100
|10
|US30
|7
|SPX500
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDx
|65
|NAS100
|1
|US30
|45
|SPX500
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDx
|1.1K
|NAS100
|0
|US30
|5.9K
|SPX500
|710
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.74 EUR
Worst Trade: -39 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +126.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -41.17 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
On testing:
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
14%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
97%
36
80%
3%
1.93
3.82
EUR
EUR
6%
1:500