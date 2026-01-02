SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Masa26
Giuseppe Spoto

Masa26

Giuseppe Spoto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2026 14%
ThinkMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
29 (80.55%)
Loss Trade:
7 (19.44%)
Best Trade:
23.74 EUR
Worst Trade:
-39.40 EUR
Profitto lordo:
284.36 EUR (13 707 pips)
Perdita lorda:
-146.95 EUR (5 971 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (126.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
126.55 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
2.65%
Massimo carico di deposito:
15.22%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
24 (66.67%)
Short Trade:
12 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
3.82 EUR
Profitto medio:
9.81 EUR
Perdita media:
-20.99 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-41.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-41.17 EUR (2)
Crescita mensile:
13.76%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.31 EUR
Massimale:
59.14 EUR (5.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.86% (59.14 EUR)
Per equità:
1.89% (19.83 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDx 13
NAS100 10
US30 7
SPX500 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDx 65
NAS100 1
US30 45
SPX500 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDx 1.1K
NAS100 0
US30 5.9K
SPX500 710
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.74 EUR
Worst Trade: -39 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +126.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -41.17 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

On testing:


Non ci sono recensioni
2026.01.06 17:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Masa26
3000USD al mese
14%
0
0
USD
1.1K
EUR
1
97%
36
80%
3%
1.93
3.82
EUR
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.