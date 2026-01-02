- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
36
Gewinntrades:
29 (80.55%)
Verlusttrades:
7 (19.44%)
Bester Trade:
23.74 EUR
Schlechtester Trade:
-39.40 EUR
Bruttoprofit:
284.36 EUR (13 707 pips)
Bruttoverlust:
-146.95 EUR (5 971 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (126.55 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
126.55 EUR (14)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
2.65%
Max deposit load:
15.22%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
2.32
Long-Positionen:
24 (66.67%)
Short-Positionen:
12 (33.33%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
3.82 EUR
Durchschnittlicher Profit:
9.81 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-20.99 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-41.17 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41.17 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
13.76%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
49.31 EUR
Maximaler:
59.14 EUR (5.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.86% (59.14 EUR)
Kapital:
1.89% (19.83 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|13
|NAS100
|10
|US30
|7
|SPX500
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDx
|65
|NAS100
|1
|US30
|45
|SPX500
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDx
|1.1K
|NAS100
|0
|US30
|5.9K
|SPX500
|710
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ThinkMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
On testing:
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
3000 USD pro Monat
14%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
97%
36
80%
3%
1.93
3.82
EUR
EUR
6%
1:500