Giuseppe Spoto

Masa26

Giuseppe Spoto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 14%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
36
Gewinntrades:
29 (80.55%)
Verlusttrades:
7 (19.44%)
Bester Trade:
23.74 EUR
Schlechtester Trade:
-39.40 EUR
Bruttoprofit:
284.36 EUR (13 707 pips)
Bruttoverlust:
-146.95 EUR (5 971 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (126.55 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
126.55 EUR (14)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
2.65%
Max deposit load:
15.22%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
2.32
Long-Positionen:
24 (66.67%)
Short-Positionen:
12 (33.33%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
3.82 EUR
Durchschnittlicher Profit:
9.81 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-20.99 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-41.17 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41.17 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
13.76%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
49.31 EUR
Maximaler:
59.14 EUR (5.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.86% (59.14 EUR)
Kapital:
1.89% (19.83 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDx 13
NAS100 10
US30 7
SPX500 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDx 65
NAS100 1
US30 45
SPX500 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDx 1.1K
NAS100 0
US30 5.9K
SPX500 710
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.74 EUR
Schlechtester Trade: -39 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +126.55 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.17 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ThinkMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

On testing:


Keine Bewertungen
2026.01.06 17:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
