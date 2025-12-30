💹 전문 알고리즘 트레이딩 시그널

이 시그널은 장기적이고 지속 가능한 성과를 목표로 설계된 **완전 자동 Expert Advisor(EA)**를 기반으로 합니다.

전략은 엄격한 기술적 분석과 시장 타이밍 모델을 따르며, 리스크 관리가 최우선입니다.

마틴게일 없음, 그리드 없음, 헤지 없음, 복구 전략 없음.

모든 거래는 독립적이며 명확한 규칙과 사전 정의된 리스크 기준에 따라 실행됩니다.

목표는 자본 보존을 최우선으로 하고, 이후 안정적인 성장을 추구하는 것입니다.

⚙️ 전략 개요

• Gold(XAUUSD) 및 주요 외환 페어 거래

• 기술적·알고리즘 기반 의사결정

• 고확률 진입에 집중한 시장 타이밍

• 단방향 트레이딩 로직

• 과도한 노출 및 포지션 누적 없음

• 단기 전략이 아닌 장기 시스템

🛡️ 리스크 관리 철학

• 거래당 고정되고 통제된 리스크

• 물타기 없음

• 그리드 확장 없음

• 드로우다운 제어 내장

• 불리한 시장 환경을 고려한 설계

이것은 고위험 도박 시스템이 아닙니다.

장기간 안정적으로 운영하기 위한 구조화된 트레이딩 플랜입니다.

📌 계좌 권장 사항

• 계좌 유형: ECN

• 권장 레버리지: 1:100 이상

• 권장 최소 자본: $1,000 ($200부터 운영 가능)

• 낮은 스프레드와 빠른 체결 환경에서 최적

📈 이 시그널이 적합한 대상

• 규율과 일관성을 중시하는 트레이더

• 장기 알고리즘 트레이딩 투자자

• 리스크를 이해하고 감정적 거래를 피하는 사용자

• 결국 실패하는 그리드/마틴 시스템에 지친 트레이더

⚠️ 리스크 경고

금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다.

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.

감당 가능한 자금으로만 거래하십시오.