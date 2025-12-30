- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
50.04 USD
Худший трейд:
-60.36 USD
Общая прибыль:
86.37 USD (6 263 pips)
Общий убыток:
-60.36 USD (6 057 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (31.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
12.54%
Макс. загрузка депозита:
3.44%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
2.60 USD
Средняя прибыль:
9.60 USD
Средний убыток:
-60.36 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-60.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.36 USD (1)
Прирост в месяц:
3.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.49 USD
Максимальная:
60.36 USD (7.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.72% (60.36 USD)
По эквити:
7.53% (58.22 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
GOLD
10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
GOLD
26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
GOLD
206
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +50.04 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +31.87 USD
Макс. убыток в серии: -60.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.
This signal reflects the actual trading performance of my EA:
Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724
