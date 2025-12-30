СигналыРазделы
One Minute Gold
Nguyen Chung

One Minute Gold

Nguyen Chung
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
50.04 USD
Худший трейд:
-60.36 USD
Общая прибыль:
86.37 USD (6 263 pips)
Общий убыток:
-60.36 USD (6 057 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (31.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
12.54%
Макс. загрузка депозита:
3.44%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
2.60 USD
Средняя прибыль:
9.60 USD
Средний убыток:
-60.36 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-60.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.36 USD (1)
Прирост в месяц:
3.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.49 USD
Максимальная:
60.36 USD (7.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.72% (60.36 USD)
По эквити:
7.53% (58.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 206
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.04 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +31.87 USD
Макс. убыток в серии: -60.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.

This signal reflects the actual trading performance of my EA:

Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724


Нет отзывов
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 15:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 13:47
Share of trading days is too low
2025.12.30 13:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 10:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 10:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 10:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 10:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 10:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
