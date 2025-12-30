- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
9 (90.00%)
손실 거래:
1 (10.00%)
최고의 거래:
50.04 USD
최악의 거래:
-60.36 USD
총 수익:
86.37 USD (6 263 pips)
총 손실:
-60.36 USD (6 057 pips)
연속 최대 이익:
7 (31.87 USD)
연속 최대 이익:
54.50 USD (2)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
12.54%
최대 입금량:
3.44%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
0.43
롱(주식매수):
6 (60.00%)
숏(주식차입매도):
4 (40.00%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
2.60 USD
평균 이익:
9.60 USD
평균 손실:
-60.36 USD
연속 최대 손실:
1 (-60.36 USD)
연속 최대 손실:
-60.36 USD (1)
월별 성장률:
3.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28.49 USD
최대한의:
60.36 USD (7.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.72% (60.36 USD)
자본금별:
7.53% (58.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|206
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.
This signal reflects the actual trading performance of my EA:
Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724
