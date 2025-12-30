- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
9 (90.00%)
亏损交易:
1 (10.00%)
最好交易:
50.04 USD
最差交易:
-60.36 USD
毛利:
86.37 USD (6 263 pips)
毛利亏损:
-60.36 USD (6 057 pips)
最大连续赢利:
7 (31.87 USD)
最大连续盈利:
54.50 USD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
12.54%
最大入金加载:
3.44%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.43
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
1.43
预期回报:
2.60 USD
平均利润:
9.60 USD
平均损失:
-60.36 USD
最大连续失误:
1 (-60.36 USD)
最大连续亏损:
-60.36 USD (1)
每月增长:
3.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
28.49 USD
最大值:
60.36 USD (7.72%)
相对跌幅:
结余:
7.72% (60.36 USD)
净值:
7.53% (58.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|206
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.04 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +31.87 USD
最大连续亏损: -60.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.
This signal reflects the actual trading performance of my EA:
Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724
没有评论
