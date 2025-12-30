- 成長
トレード:
10
利益トレード:
9 (90.00%)
損失トレード:
1 (10.00%)
ベストトレード:
50.04 USD
最悪のトレード:
-60.36 USD
総利益:
86.37 USD (6 263 pips)
総損失:
-60.36 USD (6 057 pips)
最大連続の勝ち:
7 (31.87 USD)
最大連続利益:
54.50 USD (2)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
12.54%
最大入金額:
3.44%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.43
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
2.60 USD
平均利益:
9.60 USD
平均損失:
-60.36 USD
最大連続の負け:
1 (-60.36 USD)
最大連続損失:
-60.36 USD (1)
月間成長:
3.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.49 USD
最大の:
60.36 USD (7.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.72% (60.36 USD)
エクイティによる:
7.53% (58.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|206
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.
This signal reflects the actual trading performance of my EA:
Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724
