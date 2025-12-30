- Crescimento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
9 (90.00%)
Negociações com perda:
1 (10.00%)
Melhor negociação:
50.04 USD
Pior negociação:
-60.36 USD
Lucro bruto:
86.37 USD (6 263 pips)
Perda bruta:
-60.36 USD (6 057 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (31.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.50 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
12.54%
Depósito máximo carregado:
3.44%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.43
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
2.60 USD
Lucro médio:
9.60 USD
Perda média:
-60.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-60.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.36 USD (1)
Crescimento mensal:
3.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.49 USD
Máximo:
60.36 USD (7.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.72% (60.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.53% (58.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|206
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.04 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +31.87 USD
Máxima perda consecutiva: -60.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.
This signal reflects the actual trading performance of my EA:
Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724
Sem comentários
