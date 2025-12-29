СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ea thiem 2
Nguyen Tien Duong

Ea thiem 2

Nguyen Tien Duong
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
65 (71.42%)
Убыточных трейдов:
26 (28.57%)
Лучший трейд:
166.99 USD
Худший трейд:
-185.45 USD
Общая прибыль:
3 154.84 USD (42 616 pips)
Общий убыток:
-859.94 USD (10 251 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (979.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
979.53 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.62%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
4.80
Длинных трейдов:
41 (45.05%)
Коротких трейдов:
50 (54.95%)
Профит фактор:
3.67
Мат. ожидание:
25.22 USD
Средняя прибыль:
48.54 USD
Средний убыток:
-33.07 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-48.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-349.69 USD (2)
Прирост в месяц:
12.29%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.27 USD
Максимальная:
478.20 USD (6.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.16% (485.45 USD)
По эквити:
0.06% (14.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 20
EURJPY 9
AUDJPY 7
EURAUD 6
EURCHF 4
EURNZD 4
GBPCAD 4
NZDUSD 4
AUDCAD 4
CADCHF 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
GBPUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 3
USDCHF 3
GBPCHF 2
GBPNZD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 563
EURJPY 212
AUDJPY -144
EURAUD 159
EURCHF -26
EURNZD 94
GBPCAD 119
NZDUSD 225
AUDCAD 243
CADCHF 8
EURCAD 58
GBPAUD 95
GBPUSD 301
AUDNZD 121
AUDUSD 89
USDCHF -10
GBPCHF 51
GBPNZD 155
EURGBP 6
EURUSD -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 3.7K
EURJPY 4K
AUDJPY 337
EURAUD 2K
EURCHF 475
EURNZD 2.6K
GBPCAD 2.4K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 1K
CADCHF 705
EURCAD 2.1K
GBPAUD 2.8K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 1.2K
USDCHF -697
GBPCHF 1.4K
GBPNZD 2.6K
EURGBP 324
EURUSD -941
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +166.99 USD
Худший трейд: -185 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +979.53 USD
Макс. убыток в серии: -48.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.57 × 14
itexsys-Platform
0.67 × 15
FusionMarkets-Live
0.74 × 222
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 8788
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 6095
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 181
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.12 × 33
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.57 × 37
GOMarketsIntl-Live
1.67 × 3
еще 45...
Нет отзывов
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
