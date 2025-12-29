시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Ea thiem 2
Nguyen Tien Duong

Ea thiem 2

Nguyen Tien Duong
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 15%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
99
이익 거래:
73 (73.73%)
손실 거래:
26 (26.26%)
최고의 거래:
166.99 USD
최악의 거래:
-185.45 USD
총 수익:
3 654.76 USD (48 974 pips)
총 손실:
-884.78 USD (10 251 pips)
연속 최대 이익:
19 (979.53 USD)
연속 최대 이익:
979.53 USD (19)
샤프 비율:
0.53
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.59%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
5.79
롱(주식매수):
45 (45.45%)
숏(주식차입매도):
54 (54.55%)
수익 요인:
4.13
기대수익:
27.98 USD
평균 이익:
50.07 USD
평균 손실:
-34.03 USD
연속 최대 손실:
4 (-48.37 USD)
연속 최대 손실:
-349.69 USD (2)
월별 성장률:
14.80%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.27 USD
최대한의:
478.20 USD (6.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.16% (485.45 USD)
자본금별:
24.09% (5 459.79 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 20
EURJPY 9
AUDJPY 7
EURNZD 7
EURAUD 6
EURCHF 6
GBPCAD 5
NZDUSD 5
AUDCAD 4
USDCHF 4
CADCHF 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
GBPUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 3
GBPCHF 2
GBPNZD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 563
EURJPY 212
AUDJPY -144
EURNZD 254
EURAUD 159
EURCHF 63
GBPCAD 220
NZDUSD 266
AUDCAD 243
USDCHF 95
CADCHF 8
EURCAD 58
GBPAUD 95
GBPUSD 301
AUDNZD 121
AUDUSD 89
GBPCHF 51
GBPNZD 155
EURGBP 6
EURUSD -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 3.7K
EURJPY 4K
AUDJPY 337
EURNZD 6K
EURAUD 2K
EURCHF 972
GBPCAD 4K
NZDUSD 2.2K
AUDCAD 1K
USDCHF -251
CADCHF 705
EURCAD 2.1K
GBPAUD 2.8K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 1.2K
GBPCHF 1.4K
GBPNZD 2.6K
EURGBP 324
EURUSD -941
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +166.99 USD
최악의 거래: -185 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +979.53 USD
연속 최대 손실: -48.37 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
itexsys-Platform
0.67 × 15
Exness-MT5Real7
0.71 × 14
FusionMarkets-Live
0.74 × 222
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 8788
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 6100
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 181
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.12 × 33
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.57 × 37
GOMarketsIntl-Live
1.67 × 3
45 더...
리뷰 없음
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Ea thiem 2
월별 300 USD
15%
0
0
USD
23K
USD
4
72%
99
73%
100%
4.13
27.98
USD
24%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.