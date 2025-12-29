- 자본
- 축소
트레이드:
99
이익 거래:
73 (73.73%)
손실 거래:
26 (26.26%)
최고의 거래:
166.99 USD
최악의 거래:
-185.45 USD
총 수익:
3 654.76 USD (48 974 pips)
총 손실:
-884.78 USD (10 251 pips)
연속 최대 이익:
19 (979.53 USD)
연속 최대 이익:
979.53 USD (19)
샤프 비율:
0.53
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.59%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
5.79
롱(주식매수):
45 (45.45%)
숏(주식차입매도):
54 (54.55%)
수익 요인:
4.13
기대수익:
27.98 USD
평균 이익:
50.07 USD
평균 손실:
-34.03 USD
연속 최대 손실:
4 (-48.37 USD)
연속 최대 손실:
-349.69 USD (2)
월별 성장률:
14.80%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.27 USD
최대한의:
478.20 USD (6.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.16% (485.45 USD)
자본금별:
24.09% (5 459.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|20
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|7
|EURNZD
|7
|EURAUD
|6
|EURCHF
|6
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|5
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|4
|CADCHF
|3
|EURCAD
|3
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|3
|GBPCHF
|2
|GBPNZD
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|563
|EURJPY
|212
|AUDJPY
|-144
|EURNZD
|254
|EURAUD
|159
|EURCHF
|63
|GBPCAD
|220
|NZDUSD
|266
|AUDCAD
|243
|USDCHF
|95
|CADCHF
|8
|EURCAD
|58
|GBPAUD
|95
|GBPUSD
|301
|AUDNZD
|121
|AUDUSD
|89
|GBPCHF
|51
|GBPNZD
|155
|EURGBP
|6
|EURUSD
|-13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|3.7K
|EURJPY
|4K
|AUDJPY
|337
|EURNZD
|6K
|EURAUD
|2K
|EURCHF
|972
|GBPCAD
|4K
|NZDUSD
|2.2K
|AUDCAD
|1K
|USDCHF
|-251
|CADCHF
|705
|EURCAD
|2.1K
|GBPAUD
|2.8K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDNZD
|1.4K
|AUDUSD
|1.2K
|GBPCHF
|1.4K
|GBPNZD
|2.6K
|EURGBP
|324
|EURUSD
|-941
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +166.99 USD
최악의 거래: -185 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +979.53 USD
연속 최대 손실: -48.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.39 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
itexsys-Platform
|0.67 × 15
|
Exness-MT5Real7
|0.71 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.74 × 222
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.81 × 8788
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 6100
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.09 × 181
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
BlackBullMarkets-Live
|1.12 × 33
|
ICTrading-MT5-4
|1.14 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Exness-MT5Real5
|1.57 × 37
|
GOMarketsIntl-Live
|1.67 × 3
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
15%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
4
72%
99
73%
100%
4.13
27.98
USD
USD
24%
1:500