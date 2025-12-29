- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
91
利益トレード:
65 (71.42%)
損失トレード:
26 (28.57%)
ベストトレード:
166.99 USD
最悪のトレード:
-185.45 USD
総利益:
3 154.84 USD (42 616 pips)
総損失:
-859.94 USD (10 251 pips)
最大連続の勝ち:
19 (979.53 USD)
最大連続利益:
979.53 USD (19)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.62%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
58
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
4.80
長いトレード:
41 (45.05%)
短いトレード:
50 (54.95%)
プロフィットファクター:
3.67
期待されたペイオフ:
25.22 USD
平均利益:
48.54 USD
平均損失:
-33.07 USD
最大連続の負け:
4 (-48.37 USD)
最大連続損失:
-349.69 USD (2)
月間成長:
12.29%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.27 USD
最大の:
478.20 USD (6.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.16% (485.45 USD)
エクイティによる:
0.36% (80.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|20
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|7
|EURAUD
|6
|EURCHF
|4
|EURNZD
|4
|GBPCAD
|4
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|CADCHF
|3
|EURCAD
|3
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|3
|GBPCHF
|2
|GBPNZD
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|563
|EURJPY
|212
|AUDJPY
|-144
|EURAUD
|159
|EURCHF
|-26
|EURNZD
|94
|GBPCAD
|119
|NZDUSD
|225
|AUDCAD
|243
|CADCHF
|8
|EURCAD
|58
|GBPAUD
|95
|GBPUSD
|301
|AUDNZD
|121
|AUDUSD
|89
|USDCHF
|-10
|GBPCHF
|51
|GBPNZD
|155
|EURGBP
|6
|EURUSD
|-13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|3.7K
|EURJPY
|4K
|AUDJPY
|337
|EURAUD
|2K
|EURCHF
|475
|EURNZD
|2.6K
|GBPCAD
|2.4K
|NZDUSD
|1.7K
|AUDCAD
|1K
|CADCHF
|705
|EURCAD
|2.1K
|GBPAUD
|2.8K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDNZD
|1.4K
|AUDUSD
|1.2K
|USDCHF
|-697
|GBPCHF
|1.4K
|GBPNZD
|2.6K
|EURGBP
|324
|EURUSD
|-941
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +166.99 USD
最悪のトレード: -185 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +979.53 USD
最大連続損失: -48.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.39 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
itexsys-Platform
|0.67 × 15
|
FusionMarkets-Live
|0.74 × 222
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.81 × 8788
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.90 × 6095
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.09 × 181
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
BlackBullMarkets-Live
|1.12 × 33
|
ICTrading-MT5-4
|1.14 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Exness-MT5Real5
|1.57 × 37
|
GOMarketsIntl-Live
|1.67 × 3
