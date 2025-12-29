シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ea thiem 2
Nguyen Tien Duong

Ea thiem 2

Nguyen Tien Duong
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
91
利益トレード:
65 (71.42%)
損失トレード:
26 (28.57%)
ベストトレード:
166.99 USD
最悪のトレード:
-185.45 USD
総利益:
3 154.84 USD (42 616 pips)
総損失:
-859.94 USD (10 251 pips)
最大連続の勝ち:
19 (979.53 USD)
最大連続利益:
979.53 USD (19)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.62%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
58
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
4.80
長いトレード:
41 (45.05%)
短いトレード:
50 (54.95%)
プロフィットファクター:
3.67
期待されたペイオフ:
25.22 USD
平均利益:
48.54 USD
平均損失:
-33.07 USD
最大連続の負け:
4 (-48.37 USD)
最大連続損失:
-349.69 USD (2)
月間成長:
12.29%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.27 USD
最大の:
478.20 USD (6.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.16% (485.45 USD)
エクイティによる:
0.36% (80.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 20
EURJPY 9
AUDJPY 7
EURAUD 6
EURCHF 4
EURNZD 4
GBPCAD 4
NZDUSD 4
AUDCAD 4
CADCHF 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
GBPUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 3
USDCHF 3
GBPCHF 2
GBPNZD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 563
EURJPY 212
AUDJPY -144
EURAUD 159
EURCHF -26
EURNZD 94
GBPCAD 119
NZDUSD 225
AUDCAD 243
CADCHF 8
EURCAD 58
GBPAUD 95
GBPUSD 301
AUDNZD 121
AUDUSD 89
USDCHF -10
GBPCHF 51
GBPNZD 155
EURGBP 6
EURUSD -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 3.7K
EURJPY 4K
AUDJPY 337
EURAUD 2K
EURCHF 475
EURNZD 2.6K
GBPCAD 2.4K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 1K
CADCHF 705
EURCAD 2.1K
GBPAUD 2.8K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 1.2K
USDCHF -697
GBPCHF 1.4K
GBPNZD 2.6K
EURGBP 324
EURUSD -941
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +166.99 USD
最悪のトレード: -185 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +979.53 USD
最大連続損失: -48.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
itexsys-Platform
0.67 × 15
FusionMarkets-Live
0.74 × 222
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 8788
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 6095
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 181
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.12 × 33
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.57 × 37
GOMarketsIntl-Live
1.67 × 3
45 より多く...
レビューなし
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
