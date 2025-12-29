SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Ea thiem 2
Nguyen Tien Duong

Ea thiem 2

Nguyen Tien Duong
0 reviews
Reliability
4 weeks
0 / 0 USD
Copy for 300 USD per month
growth since 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
91
Profit Trades:
65 (71.42%)
Loss Trades:
26 (28.57%)
Best trade:
166.99 USD
Worst trade:
-185.45 USD
Gross Profit:
3 154.84 USD (42 616 pips)
Gross Loss:
-859.94 USD (10 251 pips)
Maximum consecutive wins:
19 (979.53 USD)
Maximal consecutive profit:
979.53 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.49
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
2.62%
Latest trade:
6 hours ago
Trades per week:
58
Avg holding time:
5 days
Recovery Factor:
4.80
Long Trades:
41 (45.05%)
Short Trades:
50 (54.95%)
Profit Factor:
3.67
Expected Payoff:
25.22 USD
Average Profit:
48.54 USD
Average Loss:
-33.07 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-48.37 USD)
Maximal consecutive loss:
-349.69 USD (2)
Monthly growth:
12.29%
Algo trading:
70%
Drawdown by balance:
Absolute:
3.27 USD
Maximal:
478.20 USD (6.40%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.16% (485.45 USD)
By Equity:
0.06% (14.05 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 20
EURJPY 9
AUDJPY 7
EURAUD 6
EURCHF 4
EURNZD 4
GBPCAD 4
NZDUSD 4
AUDCAD 4
CADCHF 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
GBPUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 3
USDCHF 3
GBPCHF 2
GBPNZD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 563
EURJPY 212
AUDJPY -144
EURAUD 159
EURCHF -26
EURNZD 94
GBPCAD 119
NZDUSD 225
AUDCAD 243
CADCHF 8
EURCAD 58
GBPAUD 95
GBPUSD 301
AUDNZD 121
AUDUSD 89
USDCHF -10
GBPCHF 51
GBPNZD 155
EURGBP 6
EURUSD -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 3.7K
EURJPY 4K
AUDJPY 337
EURAUD 2K
EURCHF 475
EURNZD 2.6K
GBPCAD 2.4K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 1K
CADCHF 705
EURCAD 2.1K
GBPAUD 2.8K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 1.2K
USDCHF -697
GBPCHF 1.4K
GBPNZD 2.6K
EURGBP 324
EURUSD -941
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +166.99 USD
Worst trade: -185 USD
Maximum consecutive wins: 19
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +979.53 USD
Maximal consecutive loss: -48.37 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.57 × 14
itexsys-Platform
0.67 × 15
FusionMarkets-Live
0.74 × 222
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 8788
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 6095
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 181
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.12 × 33
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.57 × 37
GOMarketsIntl-Live
1.67 × 3
45 more...
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Ea thiem 2
300 USD per month
12%
0
0
USD
22K
USD
4
70%
91
71%
100%
3.66
25.22
USD
2%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.