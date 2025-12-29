SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Ea thiem 2
Nguyen Tien Duong

Ea thiem 2

Nguyen Tien Duong
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
91
Transacciones Rentables:
65 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
26 (28.57%)
Mejor transacción:
166.99 USD
Peor transacción:
-185.45 USD
Beneficio Bruto:
3 154.84 USD (42 616 pips)
Pérdidas Brutas:
-859.94 USD (10 251 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (979.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
979.53 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.49
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.62%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
58
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
4.80
Transacciones Largas:
41 (45.05%)
Transacciones Cortas:
50 (54.95%)
Factor de Beneficio:
3.67
Beneficio Esperado:
25.22 USD
Beneficio medio:
48.54 USD
Pérdidas medias:
-33.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-48.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-349.69 USD (2)
Crecimiento al mes:
12.29%
Trading algorítmico:
70%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.27 USD
Máxima:
478.20 USD (6.40%)
Reducción relativa:
De balance:
2.16% (485.45 USD)
De fondos:
0.06% (14.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 20
EURJPY 9
AUDJPY 7
EURAUD 6
EURCHF 4
EURNZD 4
GBPCAD 4
NZDUSD 4
AUDCAD 4
CADCHF 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
GBPUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 3
USDCHF 3
GBPCHF 2
GBPNZD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 563
EURJPY 212
AUDJPY -144
EURAUD 159
EURCHF -26
EURNZD 94
GBPCAD 119
NZDUSD 225
AUDCAD 243
CADCHF 8
EURCAD 58
GBPAUD 95
GBPUSD 301
AUDNZD 121
AUDUSD 89
USDCHF -10
GBPCHF 51
GBPNZD 155
EURGBP 6
EURUSD -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 3.7K
EURJPY 4K
AUDJPY 337
EURAUD 2K
EURCHF 475
EURNZD 2.6K
GBPCAD 2.4K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 1K
CADCHF 705
EURCAD 2.1K
GBPAUD 2.8K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 1.2K
USDCHF -697
GBPCHF 1.4K
GBPNZD 2.6K
EURGBP 324
EURUSD -941
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +166.99 USD
Peor transacción: -185 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +979.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -48.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.57 × 14
itexsys-Platform
0.67 × 15
FusionMarkets-Live
0.74 × 222
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 8788
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 6095
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 181
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.12 × 33
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.57 × 37
GOMarketsIntl-Live
1.67 × 3
otros 45...
No hay comentarios
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
