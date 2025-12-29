信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Ea thiem 2
Nguyen Tien Duong

Ea thiem 2

Nguyen Tien Duong
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
91
盈利交易:
65 (71.42%)
亏损交易:
26 (28.57%)
最好交易:
166.99 USD
最差交易:
-185.45 USD
毛利:
3 154.84 USD (42 616 pips)
毛利亏损:
-859.94 USD (10 251 pips)
最大连续赢利:
19 (979.53 USD)
最大连续盈利:
979.53 USD (19)
夏普比率:
0.49
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.62%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
58
平均持有时间:
5 天
采收率:
4.80
长期交易:
41 (45.05%)
短期交易:
50 (54.95%)
利润因子:
3.67
预期回报:
25.22 USD
平均利润:
48.54 USD
平均损失:
-33.07 USD
最大连续失误:
4 (-48.37 USD)
最大连续亏损:
-349.69 USD (2)
每月增长:
12.29%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
3.27 USD
最大值:
478.20 USD (6.40%)
相对跌幅:
结余:
2.16% (485.45 USD)
净值:
0.06% (14.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 20
EURJPY 9
AUDJPY 7
EURAUD 6
EURCHF 4
EURNZD 4
GBPCAD 4
NZDUSD 4
AUDCAD 4
CADCHF 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
GBPUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 3
USDCHF 3
GBPCHF 2
GBPNZD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 563
EURJPY 212
AUDJPY -144
EURAUD 159
EURCHF -26
EURNZD 94
GBPCAD 119
NZDUSD 225
AUDCAD 243
CADCHF 8
EURCAD 58
GBPAUD 95
GBPUSD 301
AUDNZD 121
AUDUSD 89
USDCHF -10
GBPCHF 51
GBPNZD 155
EURGBP 6
EURUSD -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 3.7K
EURJPY 4K
AUDJPY 337
EURAUD 2K
EURCHF 475
EURNZD 2.6K
GBPCAD 2.4K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 1K
CADCHF 705
EURCAD 2.1K
GBPAUD 2.8K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 1.2K
USDCHF -697
GBPCHF 1.4K
GBPNZD 2.6K
EURGBP 324
EURUSD -941
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +166.99 USD
最差交易: -185 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +979.53 USD
最大连续亏损: -48.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.57 × 14
itexsys-Platform
0.67 × 15
FusionMarkets-Live
0.74 × 222
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 8788
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 6095
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 181
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.12 × 33
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.57 × 37
GOMarketsIntl-Live
1.67 × 3
45 更多...
没有评论
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Ea thiem 2
每月300 USD
12%
0
0
USD
22K
USD
4
70%
91
71%
100%
3.66
25.22
USD
2%
1:500
