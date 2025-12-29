SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ea thiem 2
Nguyen Tien Duong

Ea thiem 2

Nguyen Tien Duong
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
65 (71.42%)
Loss Trade:
26 (28.57%)
Best Trade:
166.99 USD
Worst Trade:
-185.45 USD
Profitto lordo:
3 154.84 USD (42 616 pips)
Perdita lorda:
-859.94 USD (10 251 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (979.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
979.53 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.62%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.80
Long Trade:
41 (45.05%)
Short Trade:
50 (54.95%)
Fattore di profitto:
3.67
Profitto previsto:
25.22 USD
Profitto medio:
48.54 USD
Perdita media:
-33.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-48.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-349.69 USD (2)
Crescita mensile:
12.29%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.27 USD
Massimale:
478.20 USD (6.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.16% (485.45 USD)
Per equità:
1.47% (325.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 20
EURJPY 9
AUDJPY 7
EURAUD 6
EURCHF 4
EURNZD 4
GBPCAD 4
NZDUSD 4
AUDCAD 4
CADCHF 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
GBPUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 3
USDCHF 3
GBPCHF 2
GBPNZD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 563
EURJPY 212
AUDJPY -144
EURAUD 159
EURCHF -26
EURNZD 94
GBPCAD 119
NZDUSD 225
AUDCAD 243
CADCHF 8
EURCAD 58
GBPAUD 95
GBPUSD 301
AUDNZD 121
AUDUSD 89
USDCHF -10
GBPCHF 51
GBPNZD 155
EURGBP 6
EURUSD -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 3.7K
EURJPY 4K
AUDJPY 337
EURAUD 2K
EURCHF 475
EURNZD 2.6K
GBPCAD 2.4K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 1K
CADCHF 705
EURCAD 2.1K
GBPAUD 2.8K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 1.2K
USDCHF -697
GBPCHF 1.4K
GBPNZD 2.6K
EURGBP 324
EURUSD -941
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +166.99 USD
Worst Trade: -185 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +979.53 USD
Massima perdita consecutiva: -48.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
itexsys-Platform
0.67 × 15
FusionMarkets-Live
0.74 × 222
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 8788
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 6095
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 181
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.12 × 33
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.57 × 37
GOMarketsIntl-Live
1.67 × 3
45 più
Non ci sono recensioni
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
