SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Ea thiem 2
Nguyen Tien Duong

Ea thiem 2

Nguyen Tien Duong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
91
Gewinntrades:
65 (71.42%)
Verlusttrades:
26 (28.57%)
Bester Trade:
166.99 USD
Schlechtester Trade:
-185.45 USD
Bruttoprofit:
3 154.84 USD (42 616 pips)
Bruttoverlust:
-859.94 USD (10 251 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (979.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
979.53 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.49
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.62%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
58
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
4.80
Long-Positionen:
41 (45.05%)
Short-Positionen:
50 (54.95%)
Profit-Faktor:
3.67
Mathematische Gewinnerwartung:
25.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-48.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-349.69 USD (2)
Wachstum pro Monat :
12.29%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.27 USD
Maximaler:
478.20 USD (6.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.16% (485.45 USD)
Kapital:
0.85% (187.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 20
EURJPY 9
AUDJPY 7
EURAUD 6
EURCHF 4
EURNZD 4
GBPCAD 4
NZDUSD 4
AUDCAD 4
CADCHF 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
GBPUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 3
USDCHF 3
GBPCHF 2
GBPNZD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 563
EURJPY 212
AUDJPY -144
EURAUD 159
EURCHF -26
EURNZD 94
GBPCAD 119
NZDUSD 225
AUDCAD 243
CADCHF 8
EURCAD 58
GBPAUD 95
GBPUSD 301
AUDNZD 121
AUDUSD 89
USDCHF -10
GBPCHF 51
GBPNZD 155
EURGBP 6
EURUSD -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 3.7K
EURJPY 4K
AUDJPY 337
EURAUD 2K
EURCHF 475
EURNZD 2.6K
GBPCAD 2.4K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 1K
CADCHF 705
EURCAD 2.1K
GBPAUD 2.8K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 1.2K
USDCHF -697
GBPCHF 1.4K
GBPNZD 2.6K
EURGBP 324
EURUSD -941
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +166.99 USD
Schlechtester Trade: -185 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +979.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -48.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
itexsys-Platform
0.67 × 15
FusionMarkets-Live
0.74 × 222
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 8788
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 6095
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 181
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.12 × 33
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.57 × 37
GOMarketsIntl-Live
1.67 × 3
noch 45 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ea thiem 2
300 USD pro Monat
12%
0
0
USD
22K
USD
4
70%
91
71%
100%
3.66
25.22
USD
2%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.