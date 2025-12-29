SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Ea thiem 2
Nguyen Tien Duong

Ea thiem 2

Nguyen Tien Duong
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
91
Negociações com lucro:
65 (71.42%)
Negociações com perda:
26 (28.57%)
Melhor negociação:
166.99 USD
Pior negociação:
-185.45 USD
Lucro bruto:
3 154.84 USD (42 616 pips)
Perda bruta:
-859.94 USD (10 251 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (979.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
979.53 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.62%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
58
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
4.80
Negociações longas:
41 (45.05%)
Negociações curtas:
50 (54.95%)
Fator de lucro:
3.67
Valor esperado:
25.22 USD
Lucro médio:
48.54 USD
Perda média:
-33.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-48.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-349.69 USD (2)
Crescimento mensal:
12.29%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.27 USD
Máximo:
478.20 USD (6.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.16% (485.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.06% (14.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 20
EURJPY 9
AUDJPY 7
EURAUD 6
EURCHF 4
EURNZD 4
GBPCAD 4
NZDUSD 4
AUDCAD 4
CADCHF 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
GBPUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 3
USDCHF 3
GBPCHF 2
GBPNZD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 563
EURJPY 212
AUDJPY -144
EURAUD 159
EURCHF -26
EURNZD 94
GBPCAD 119
NZDUSD 225
AUDCAD 243
CADCHF 8
EURCAD 58
GBPAUD 95
GBPUSD 301
AUDNZD 121
AUDUSD 89
USDCHF -10
GBPCHF 51
GBPNZD 155
EURGBP 6
EURUSD -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 3.7K
EURJPY 4K
AUDJPY 337
EURAUD 2K
EURCHF 475
EURNZD 2.6K
GBPCAD 2.4K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 1K
CADCHF 705
EURCAD 2.1K
GBPAUD 2.8K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 1.2K
USDCHF -697
GBPCHF 1.4K
GBPNZD 2.6K
EURGBP 324
EURUSD -941
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +166.99 USD
Pior negociação: -185 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +979.53 USD
Máxima perda consecutiva: -48.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
itexsys-Platform
0.67 × 15
FusionMarkets-Live
0.74 × 222
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 8788
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 6095
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 181
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.12 × 33
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.57 × 37
GOMarketsIntl-Live
1.67 × 3
45 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ea thiem 2
300 USD por mês
12%
0
0
USD
22K
USD
4
70%
91
71%
100%
3.66
25.22
USD
2%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.