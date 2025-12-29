SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Ea thiem 2
Nguyen Tien Duong

Ea thiem 2

Nguyen Tien Duong
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
91
Bénéfice trades:
65 (71.42%)
Perte trades:
26 (28.57%)
Meilleure transaction:
166.99 USD
Pire transaction:
-185.45 USD
Bénéfice brut:
3 154.84 USD (42 616 pips)
Perte brute:
-859.94 USD (10 251 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (979.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
979.53 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.62%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.80
Longs trades:
41 (45.05%)
Courts trades:
50 (54.95%)
Facteur de profit:
3.67
Rendement attendu:
25.22 USD
Bénéfice moyen:
48.54 USD
Perte moyenne:
-33.07 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-48.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-349.69 USD (2)
Croissance mensuelle:
12.29%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.27 USD
Maximal:
478.20 USD (6.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.16% (485.45 USD)
Par fonds propres:
1.47% (325.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 20
EURJPY 9
AUDJPY 7
EURAUD 6
EURCHF 4
EURNZD 4
GBPCAD 4
NZDUSD 4
AUDCAD 4
CADCHF 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
GBPUSD 3
AUDNZD 3
AUDUSD 3
USDCHF 3
GBPCHF 2
GBPNZD 2
EURGBP 2
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 563
EURJPY 212
AUDJPY -144
EURAUD 159
EURCHF -26
EURNZD 94
GBPCAD 119
NZDUSD 225
AUDCAD 243
CADCHF 8
EURCAD 58
GBPAUD 95
GBPUSD 301
AUDNZD 121
AUDUSD 89
USDCHF -10
GBPCHF 51
GBPNZD 155
EURGBP 6
EURUSD -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 3.7K
EURJPY 4K
AUDJPY 337
EURAUD 2K
EURCHF 475
EURNZD 2.6K
GBPCAD 2.4K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 1K
CADCHF 705
EURCAD 2.1K
GBPAUD 2.8K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 1.2K
USDCHF -697
GBPCHF 1.4K
GBPNZD 2.6K
EURGBP 324
EURUSD -941
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +166.99 USD
Pire transaction: -185 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +979.53 USD
Perte consécutive maximale: -48.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
itexsys-Platform
0.67 × 15
FusionMarkets-Live
0.74 × 222
ICMarketsSC-MT5-2
0.81 × 8788
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 6095
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 181
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.12 × 33
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.57 × 37
GOMarketsIntl-Live
1.67 × 3
45 plus...
Aucun avis
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
