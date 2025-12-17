- Прирост
Всего трейдов:
728
Прибыльных трейдов:
479 (65.79%)
Убыточных трейдов:
249 (34.20%)
Лучший трейд:
25.20 UST
Худший трейд:
-48.36 UST
Общая прибыль:
4 124.56 UST (379 279 pips)
Общий убыток:
-3 571.45 UST (290 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (205.32 UST)
Макс. прибыль в серии:
244.08 UST (15)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
73.77%
Макс. загрузка депозита:
9.55%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
146
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
638 (87.64%)
Коротких трейдов:
90 (12.36%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.76 UST
Средняя прибыль:
8.61 UST
Средний убыток:
-14.34 UST
Макс. серия проигрышей:
11 (-290.96 UST)
Макс. убыток в серии:
-290.96 UST (11)
Прирост в месяц:
38.68%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.35 UST
Максимальная:
646.43 UST (24.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.79% (646.25 UST)
По эквити:
4.12% (99.66 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|728
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|553
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|89K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
