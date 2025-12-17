- Crescimento
Negociações:
747
Negociações com lucro:
488 (65.32%)
Negociações com perda:
259 (34.67%)
Melhor negociação:
26.64 UST
Pior negociação:
-48.36 UST
Lucro bruto:
4 342.27 UST (386 532 pips)
Perda bruta:
-3 946.78 UST (302 564 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (205.32 UST)
Máximo lucro consecutivo:
244.08 UST (15)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
73.77%
Depósito máximo carregado:
9.55%
Último negócio:
21 minutos atrás
Negociações por semana:
137
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
657 (87.95%)
Negociações curtas:
90 (12.05%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.53 UST
Lucro médio:
8.90 UST
Perda média:
-15.24 UST
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-290.96 UST)
Máxima perda consecutiva:
-290.96 UST (11)
Crescimento mensal:
27.67%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.35 UST
Máximo:
781.04 UST (29.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.96% (780.86 UST)
Pelo Capital Líquido:
6.37% (126.00 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|747
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|396
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|84K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
